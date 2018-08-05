Чрезвычайный уровень пожарной опасности! Где лучше не находиться

Жара в Европе не спадает. В Португалии столбики термометров почти достигли отметки +47. Это рекорд за последние 15 лет. Аномалия вызвала пожары в регионе Алгарве.

Пламя охватило более тысячи гектаров леса. Людей эвакуировали. С огнем борются около 800 спасателей, в их распоряжении 208 спецмашин и 12 вертолетов.

Небывалая жара охватила почти всю Европу от Греции до Швеции. На Иберийском полуострове температура держится не менее 40. В Испании за последнюю неделю в результате теплового удара погибли три человека.

Местные и туристы в Испании и Португалии не знают, как спасаться. Кто-то переходит от тени к тени, кто-то пьет ледяную воду, а кто-то вообще предпочитает не выходить на улицу.

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Бушует стихия и на западе США. В Калифорнии масштабные лесные пожары уже унесли жизни 7-х человек. Пылает почти 2 недели, огонь охватил территорию в 117 000 гектаров. Стихия распространяется из-за высокой температуры и сильного ветра. Огонь также перекинулся на штаты Юта, Орегон и Вашингтон.

Чрезвычайный уровень пожарной опасности объявлен и в Украине. В зоне риска Киевская, Черниговская, Кировоградская, Запорожская и Ровенская области. Под наибольшей угрозой Полтавщина, Житомирской и Винницкой области. Этим областям присвоили самый большой из возможных 5-ти уровней пожарной опасности.

Средняя температура в стране 30-32 градуса. Стоит быть осторожными и беречь природу. А вот жителям западных и северных областей, несмотря на жару сегодня – завтра следует ожидать кратковременные грозовые дожди. На остальной же территории будет сухо.

К слову, погода на август: жара отступает.

Опубликовано Август, 05 в 19:47



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