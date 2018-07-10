Самая большая в мире семья с 346 человек в Одесской области: секреты и быт рекордсменов

Уникальная семья живет в Одесской области – она ​​самая большая в Украине и насчитывает 346 человек, а именно: 13 детей, 127 внуков, 203 правнука и 3 праправнука.

Глава рода Павел с детства мечтал иметь много детей и внуков. Эта мечта осуществилась. При этом ему не так уж и много лет – 87.

Большая семья живет недалеко от папы – по несколько семей в одном доме. Пока мужчины работают, женщины ведут хозяйство и ухаживают за детьми. Семенюки – евангелисты, поэтому для них семья – самое важное в жизни, и здесь у каждого есть поддержка.

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Хотя вся семья живет в том же поселке, через домашние хлопоты под одной крышей Семенюки собираются не часто.

– Собрать всех очень трудно. У каждого свои проблемы и заботы. У меня 7 детей – 4 сына, 3 дочери, 4 невестки и 3 зятя, 19 внуков, пока что, – говорит Вячеслав Семенюк.

К слову, Факты ICTV писали о военном лагере для детей на Черкасщине.

Опубликовано Июль, 10 в 11:38



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