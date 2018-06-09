Крупнейший порт, легендарные рыбаки и яхты – что показали на выставке в Греции

Выход к Эгейскому морю и один из крупнейших портов Европы. Морское дело просто в ДНК греков. Поэтому недаром именно сюда приехали углублять свои знания будущие капитаны и судостроители из Украины.

Первый пункт назначения – профессиональная выставка. Поездку на выставку мирового масштаба 30 студентов выиграли в конкурсе Морская дело фонда Бориса Колесникова, на котором каждый разрабатывал свой научный проект.

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Виктор, например, работает над уменьшением загрязнения моря. И он надеется, что когда-то будет работать в одной из крупнейших компаний, разрабатывает корабли.

А вот и практическая часть. Студентам показывают морские ворота Греции – Пирей. Сюда прибывают сотни грузов и крупнейшие танкеры. А еще греки делают хороший бизнес на морском туризме. Все эти яхты – чартерные.

Наберутся за рубежом опыта и будут развивать государственную морскую отрасль, убежден глава фонда. Главное, чтобы государство создало условия.

К слову, у границ Латвии замечены военные корабли РФ.

Опубликовано Июнь, 09 в 20:23



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