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Самый большой в Украине бункер времен Второй мировой: как доехать, что интересного и цены

На Закарпатье сохранился самый большой в Украине бункер времен Второй мировой войны. Он – часть мощной Линии Арпада в 700 километров.

Там множество подземных туннелей, расположенных в три яруса. Здесь был командный пункт, склады, казармы и больница.

Создала бункер Венгрия в Восточных Карпатах, чтобы остановить наступление советских войск. Сейчас, этот чрезвычайно впечатляющий объект ежедневно посещают сотни туристов.

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Разграбленный бункер перешел в собственность сельского совета. Сейчас он в аренде, ходы расчистили, провели электричество, обустроили музей и открыли его для туристов. Вход – 60 гривен.

К слову, на Тернопольщине открыли вход в пещеру, которую не нашли даже НКВДшники.

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