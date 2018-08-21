Самые длинные и самые закрученные. В Британии выбирают лучшие усы и бороды
Бородачи со всего мира – собрались в британском городе Блэкпул. Там состоялся чемпионат среди бородатых и усатых джентльменов.
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Судьи оценивали участников в различных категориях. В частности – самые закрученные усы, и самая густая борода. Обращали внимание на стиль – бороды в национальном колорите или наиболее оригинальной формы.
Оценивали и изысканность образов участников. Насколько стильно они выглядели. И владельцы красивых бород признались, – приезжают на соревнования не только за призами, а чтобы пообщаться с единомышленниками.
Ранее ученые сказали, что большинству женщин не нравятся длинная борода и усы на лице мужчины.
2018-08-21Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.