Самые длинные и самые закрученные. В Британии выбирают лучшие усы и бороды

Бородачи со всего мира – собрались в британском городе Блэкпул. Там состоялся чемпионат среди бородатых и усатых джентльменов.

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Судьи оценивали участников в различных категориях. В частности – самые закрученные усы, и самая густая борода. Обращали внимание на стиль – бороды в национальном колорите или наиболее оригинальной формы.

Оценивали и изысканность образов участников. Насколько стильно они выглядели. И владельцы красивых бород признались, – приезжают на соревнования не только за призами, а чтобы пообщаться с единомышленниками.

Ранее ученые сказали, что большинству женщин не нравятся длинная борода и усы на лице мужчины.

Опубликовано Август, 21 в 13:53



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