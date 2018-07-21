Самый лучший дворник Львова: кто он и как делает людей счастливее

В его руках обычные веник, лопата, грабли. Однако свой рабочий день он никогда не начинает без доброго слова к каждому, кто выходит из дома. Лучший дворник Львова Мирослав вернулся из путешествия по Европе, которую в марте ему подарили в мэрии.

Он просыпается каждый день с первыми петухами. Подметает улицы, собирает мусор. Заботится о чистоте в коридоре, облагораживает клумбы под домом.

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В ЖЭКе он работает всего 4 года. Однако любит свой двор и жителей, как родных. Ежедневно здоровается с прохожими и шутит вслед. От этого, говорит Мирослав, люди становятся счастливее.

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Опубликовано Июль, 21 в 19:29



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