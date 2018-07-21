Лучший способ реабилитации – собственное дело: как ветеран АТО открыл птицеферму

Он ушел на фронт добровольцем и пока мог – защищал от врага родной Донбасс. Затем было ранение. Впоследствии – волонтерство.

Последние три года Артем занимается собственным делом. Открыл птицеферму. Говорит, лучший способ реабилитации после войны – заниматься любимым делом.

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Птицу фермер продает оптовым покупателям. Сейчас ищет выход на международный рынок. Вскоре в сотрудничестве с международными организациями он будет учить жителей серой зоны выращивать цыплят.

Уже сейчас готов помочь создать бизнес-план и найти деньги для собственного дела тем, кто вернулся с войны.

К слову, ученые разработали и передали на Восток медикам-добровольцам пять анализаторов крови.

Опубликовано Июль, 21 в 13:47



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