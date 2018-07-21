Факты / Видео / Украина / Лучший способ реабилитации - собственное дело: как ветеран АТО открыл птицеферму/

Лучший способ реабилитации – собственное дело: как ветеран АТО открыл птицеферму

Он ушел на фронт добровольцем и пока мог – защищал от врага родной Донбасс. Затем было ранение. Впоследствии – волонтерство.

Последние три года Артем занимается собственным делом. Открыл птицеферму. Говорит, лучший способ реабилитации после войны – заниматься любимым делом.

СмотритеБез очередей, не выходя из дома – как получить разрешение на строительство за 3 минуты

Птицу фермер продает оптовым покупателям. Сейчас ищет выход на международный рынок. Вскоре в сотрудничестве с международными организациями он будет учить жителей серой зоны выращивать цыплят.

Уже сейчас готов помочь создать бизнес-план и найти деньги для собственного дела тем, кто вернулся с войны.

К слову, ученые разработали и передали на Восток медикам-добровольцам пять анализаторов крови.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие видео

Что такое микрозелень и как ее выращивают в США
Как открыть свое дело без начального капитала: пример в Новых лидерах
Дом ветеранов ко Дню защитника Отечества – проект Оксаны Гаврилюк в Новых лидерах
Игры героев: кто выиграл на соревнованиях несокрушимых ветеранов АТО
Средиземноморские улитки – как выращивают в Украине и сколько можно заработать
Как сделать успешным бизнес в Греции
Бизнес в селе – как получить грант и с чего начать собственное дело
Костянтинівка
Как начать бизнес в маленьком городе: успешный пример из Константиновки

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка