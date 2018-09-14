Самые опасные мосты Киева: прогнозы и когда отремонтируют

В нашем государстве более 16 тысяч мостов. И по оценкам экспертов большинство из них в аварийном состоянии. Ремонтов не видели по полвека. И если власть немедленно не возьмется их обновлять – может произойти неизбежное.

На столичном автомобильном мосту возле Гидропарка работа кипит с самого утра. Его еще летом эксперты назвали одним из самых опасных.

Продолжаются подготовительные работы и у знаменитого Шулявского путепровода. Он капитального ремонта не видел уже полвека. И за последние годы важные обновления переносили несколько раз. Пока части конструкции не упали на машины.

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На грани аварийности и два больших путепровода столицы, которые соединяют берега Днепра. Мост Метро и Патона. Эксперты говорят, их состояние уже можно назвать перед аварийным. Ведь они не рассчитаны на такое количество машино-потока ежедневно. А еще опоры разрушаются из-за незаконного вымывания песка из Днепра. И если за следующие несколько лет столичная власть не возьмется за их реконструкцию, может произойти трагедия.

Напомним, жители сел на Прикарпатье могут остаться отрезанными от мира. Мост, соединяющий населенные пункты с районным центром – разрушают дожди и горная река.

Опубликовано Сентябрь, 14 в 14:19



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