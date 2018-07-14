Самые вкусные арбузы и дыни: где выращивают и как выбрать

Каждый второй арбуз приезжает на стол украинцев из Херсона. На песках под южным солнцем выращивают большую и сладкую ягоду. Уже в первой декаде августа ее можно есть без страха. Главное – среди десятков сортов выбрать сладкий. Цена не высокая, от 1,5 грн за кг на трассе в Херсонской области, в 3-4 в крупных городах. Дешевле не бывает. Тем более, учитывая лечебные свойства арбуза, уверяют фермеры.

Тщательно упакованные в солому – херсонские арбузы и дыни из-под Каланчака ежедневно развозят по всей стране сотни прицепов, микроавтобусов и грузовиков.

В селах вдоль Северо-Крымского канала выращивают ранние бахчевые. В апреле рассаду высаживают под 2 слоя термопленки и поливают через систему капельного орошения. Май был жарким, поэтому сладкая ягода созрела на две недели раньше, 15 июня.

Под действием солнца минеральные удобрения уже растворились. Поэтому нитратов нет, уверяет фермер. У покупателей только одна забота: среди десятков сортов выбрать арбуз спелый и сладкий.

Смотрите: Лучше китайского и европейского: на Херсонщине вывели новый сорт чеснока

Одновременно с арбузами созрели и дыни. У ягоды нежная кожица, поэтому первыми под пленкой выращивают сорта для транспортировки. Ученые рекомендуют съедать ее до 8 килограммов в год. Спелые дыни упаковывают в картонные ящики.

С поля арбузы предлагают по 1,5 грн за кг. Дыни по 3-4 грн, на трассе в 10 километрах от Херсона их уже продают в 2,5 раза дороже.

В Украине арбузы выращивают чуть ли не в каждой области. Но фермеры согласны, что самые вкусные бахчевые – те, которые выросли на песчаной почве Голопристанского района. Так называемые сухопутные арбузы созреют в начале августа. Секрет их сладкого вкуса – естественный полив дождем и много солнца.

К слову, помидорный бизнес в Украине: как вырастить хороший урожай.

Опубликовано Июль, 14 в 16:27



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.