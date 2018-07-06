Тяжело раненых отправили во Львов: детали взрыва на Ровенском полигоне

Трагедия на Ровенском полигоне. Из-за разрыва миномета трое военных погибли, девять ранены. Минобороны называет основную причину взрыва – нарушение мер безопасности.

Сейчас там шесть военных, которые пострадали при взрыве на полигоне.

Им оказывают всю необходимую помощь. Трое самых тяжело раненых отправили бортами во Львов буквально час назад. Трое, к сожалению, погибли. Раненые в сознании – состояние их разное. К ним медики пока не пускают.

Трое военных получили более тяжелые поражения: минно-взрывные – голова, грудная клетка и конечности. Остальные 6 человек имеют средне тяжелые и легкие травмы, ребята в сознании и все они под действием обезболивающих, состояние гемодинамики в стабильном состоянии.

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Взрыв на Ровенском полигоне произошел около 6 утра. Там подготовку перед отправкой на восток проходила одна из бригад Вооруженных сил Украины. На рассвете как раз продолжалась боевая фаза и по предварительным данным военных, взорвался миномет. Все раненые в возрасте примерно от 20 до 30 лет, они контрактники.

Сейчас на место происшествия срочно отправили оперативную группу во главе с заместителем министра обороны. Информации о погибших пока нет.

Детали трагедии обещают рассказать военные на брифинге. А пока на сайте Минобороны озвучили одну из предварительных версий – это нарушение мер безопасности во время учений.

К слову, президент Петр Порошенко поручил руководству Минобороны и Генштаба ВСУ срочно разобраться в причинах взрыва на полигоне в Ровенской области и до конца следующей недели доложить о результатах расследования.

Опубликовано Июль, 06 в 13:23



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