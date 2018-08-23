Наползут бездомные! Скандал в Харькове через пандус для паралимпийки

В Харькове скандал со строительством пандуса. Соседи затравили паралимпийскую чемпионку за то, что она хотела самостоятельно выходить из собственного дома.

До сих пор фехтовальщица-медалистка Анна Пашкова была вынуждена часами ждать, пока кто-то из прохожих ей поможет. В конце концов, обратилась к общественной организации инвалидов – и те отправили строителей, чтобы оборудовать пандус.

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Но жильцы дома просто не дали им начать работу. Аргументы впечатляют, пандус облюбуют бездомные, конструкция сделает жилье непривлекательным для квартирантов и это снизит стоимость аренды. Соседи оскорбляли женщину и требовали не пользоваться своим особым положением, чем довели спортсменку до слез.

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Опубликовано Август, 23 в 19:38



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