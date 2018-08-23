Факты / Видео / Украина / Наползут бездомные! Скандал в Харькове через пандус для паралимпийки/

Наползут бездомные! Скандал в Харькове через пандус для паралимпийки

В Харькове скандал со строительством пандуса. Соседи затравили паралимпийскую чемпионку за то, что она хотела самостоятельно выходить из собственного дома.

До сих пор фехтовальщица-медалистка Анна Пашкова была вынуждена часами ждать, пока кто-то из прохожих ей поможет. В конце концов, обратилась к общественной организации инвалидов – и те отправили строителей, чтобы оборудовать пандус.

Смотрите: Более нелепого человека не видели: кто облил кислотой детей в Одессе

Но жильцы дома просто не дали им начать работу. Аргументы впечатляют, пандус облюбуют бездомные, конструкция сделает жилье непривлекательным для квартирантов и это снизит стоимость аренды. Соседи оскорбляли женщину и требовали не пользоваться своим особым положением, чем довели спортсменку до слез.

Ранее Факты ICTV писали об уникальной украинской разработке, которая лечит стресс и продлевает жизнь.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Харькове на ходу сгорела Газель
Отравилась алкоголем. В Харькове девочка попала в реанимацию
Комар
В Харьков завезли малярию
На трасі Київ-Харків легковик влетів у фуру – серед загиблих дитина
На трассе Киев-Харьков легковушка влетела в фуру – среди погибших ребенок
Смертельна ДТП у Харкові: загинув 5-місячний малюк
В Харькове арестовали водителя, сбившего насмерть 5-месячного малыша
Вибух у Харкові: підірвали авто директора фармкомпанії
Взрыв в Харькове: взорвали авто директора фармкомпании
Студент торгував зброєю
Автомат и боевые гранаты. В Харькове студент торговал оружием
Андрія Руденка кинули у смітник
В Харькове заместителя Кернеса бросили в мусорный бак – появилось видео

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка