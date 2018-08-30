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Напряженные 7 месяцев на фронте: как 4 тыс. бойцов встретили на Львовщине

Как и четыре года назад, украинских воинов встречают с почестями – военные легендарной 24-ой механизированной бригады вернулись с фронта домой.

Последние 7 месяцев они воевали в Донецкой области прямо под носом у боевиков.

Говорят, к вражеским позициям кое-где были и десятки метров. Сейчас воины приехали отдохнуть.

В полном составе 4000 армейцев прибыли в родной Яворов на Львовщине на ротацию. Первыми защитников встречают взволнованные дети.

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Впереди у военных время, чтобы отдохнуть, подлечить раны, починить технику. И снова – в бой, защищать Украину.

К слову, ранее Факты ICTV писали, что Украину заполонили фальшивые участники войны.

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