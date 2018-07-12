Напряжение на передовой – Светлодарская дуга вновь под огнем

И дня не продлилась тишина на Светлодарской дуге. Враг вечер открывает огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов. А как то террористы начали стрелять по трактористу, который косил сено, хотя именно для сбора урожая и договаривались о перемирии.

Это сейчас здесь тихо, а вечером российско-террористические войска откроют огонь. Стреляют они преимущественно из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов. Хлебное перемирие не продлилось здесь и дня.

Это украинские позиции на Светлодарской дуге. Оборону здесь держит бригада Черных Запорожцев. Провокации российско-террористические формирования начинают обычно перед работой беспилотников наблюдательных миссий, рассказывает Сергей.

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До объявления хлебного перемирия здесь били и ночью, и днем. Оккупанты не чурались стрелять несмотря на то, что к жилым домам совсем близко, порой попадали в дома мирных жителей.

Это перемирие называют хлебным, потому что оно объявлено на время сбора урожая. И российско-оккупационные войска открывали огонь и по тем, кто этот урожай собирает. Сейчас, пока установилось хотя бы такое затишье, наши армейцы укрепляют позиции. Потому что, когда враг в нескольких сотнях метров, спасти могут только хорошо оборудованые траншеи и опорные пункты.

К слову, НАТО и союзники поднимут расходы на оборону до рекордного уровня.

Опубликовано Июль, 12 в 20:04



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