Насчитали долги за коммуналку – что делать

Квартира госпожи Людмилы на 9-м этаже, через дырявую крышу помещения постоянно заливает. Последний раз на ремонт пенсионерка потратила 4 тыс. Грн. И это несмотря на то, что на восстановление кровли жители многоэтажки сдавали деньги.

У людей лопнуло терпение, и они требуют немедленно переизбрать председателя кооперативного дома. Прежде всего, из-за денежных махинаций. У пани Людмилы ежемесячно появляются новые долги за квартиру, хотя женщина исправно платит и имеет все квитанции.

Мать-одиночка Анна ежегодно должен предоставлять справку в соцслужбу – у нее ребенок с инвалидностью. Женщина жалуется, председатель кооператива каждый раз отказывает из-за несуществующего долга.

Армен с семьей купил квартиру в этом доме полтора года назад. Но в кооператив его не принимают – тоже из-за долга, за ремонт труб, который делали еще до приобретения им жилья.

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Зато председатель кооператива утверждает – все эти люди действительно имеют долги. И уверяет, что никаких махинаций и поборов в объединении нет. Более того, даже оставлять пост не собирается, ведь делает невозможное, содержит дом в идеальном состоянии.

Юристы советуют: единственный выход для жителей – переизбрать председателя на общем собрании.

Провести такое собрание люди планируют второго октября. Говорят, готовы обращаться в прокуратуру и уже нашли адвоката.

К слову, зайти в лифт и выжить: почему не помогает ремонт и вход за деньги.

Опубликовано Август, 31 в 22:36



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