Наручников хватит на всех! Кабмин утвердил план борьбы с контрабандой

Правительство объявляет войну контрабандистам. Ведь на нечестных сделках Украина теряет миллиарды, которые потом приходится занимать за рубежом. Премьер сегодня подробно рассказал о черных схемах.

Завозят дорогие товары элитные, а пишут, что это товары абсолютно дешевые, которые почти ничего не стоят, но платят копейки в госбюджет, тем самым обворовывая всех украинцев, – говорит Гройсман.

А еще контрабандисты, по словам Гройсмана, завозят товар якобы для себя, а на самом деле – продавать. Их называют пиджаками. Но больше всего эмоций у Владимира Гройсмана вызывает схема, когда нефть, топливо нелегально завозят из оффшоров.

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Хочу на весь мир сегодня сообщить, что в нейтральные воды заходят танкеры с горюче – смазочными материалами. Затем это по теневым схемам на АЗС, в том числе с сомнительным качеством. Это многомиллиардная схема. Я понимаю, что врагов у меня стало еще больше, – сообщил Гройсман.

Премьер надеется, что в МВД наручников хватит на всех. С контрабандой будут бороться силовые структуры: это и МВД, и фискалы, СБУ, НАБУ и САП. Наступление обещают массированное. Ведь потери масштабные – до 4 млрд долл.

Например, за эти деньги, говорят в Минобороны, Украину можно было бы закрыть от России системой противовоздушной обороны. А Министр внутренних дел напомнил, что 4 млрд – это вдвое больше, чем сейчас нам обещает и никак не выделит МВФ. При этом чиновники обещают: честный бизнес не пострадает.

К слову, Гройсман заявил, что правоохранители готовят провокации против премьера и министров.

Опубликовано Июнь, 20 в 20:24



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