NASA 60 лет: украинцы в космосе и тайны Луны

Уже 60 лет NASA ищет жизнь вне земли. Изучает недра Марса. Даже умеет “слышать” звуки планет и солнца.

Однако первый прорыв для NASA и всего мира произошел значительно раньше – в 1969-м.

Нил Армстронг, первым из землян, становится на поверхность Луны.

Американцы привезли с собой почву с Луны, но действительно ли миссия “Аполлон 11” высаживалась на Луне, или это была постановка в голливудской студии – споры продолжаются до сих пор, 49 лет спустя.

Светлана, лектор киевского планетария перечисляет аргументы сторонников теории заговора.

Флаг не может развиваться, звезды должны быть видны. Тени не такие, как нужны, а такие как будто в павильоне была запечатлена высадка человека.

Но ученые уверены, доказательства с Луны подтверждают – высадка таки была.

Символами исследования космоса стали многократные шаттлы – на Коламбии.

Смотрите: На выходные в космос за $250 тыс: в очереди уже 700 человек

На орбиту полетел украинский космонавт Леонид Каденюк, один из немногих, кто успешно прошел и советскую, и американскую систему подготовки астронавтов.

Бюджет NASA – $20 млрд, на агентство работают 18 тыс человек. Из них только 39 – астронавты, остальные – ученые, и тысячи добровольцев.

Чтобы работать в NASA, не обязательно знать все 88 созвездий или разбираться в высоких космических технологиях.

Достаточно смартфона. К примеру, просто фотографируя облака можно помочь NASA бороться с климатическими изменениями.

В приложении можно отметить цвет неба, тип облаков и уровень видимости в том месте, где вы находитесь.

NASA сравнит ваши фото “с Земли” со своими спутниковыми. Ведь именно по облакам анализируют состояние атмосферы.

То, что подходит астронавтам в космосе, становится популярным и на Земле.

Именно ученые NASA придумали фильтр для воды, без которой на орбите никак, беговые дорожки, чтобы космонавты не теряли форму в невесомости, а также портативный пылесос и даже водяной пистолет.

А это уже разработка не инжера NASA, а украинца. Жалюзи на солнечных батареях – Солар Гепс.

Сначала они завоевали сотни тысяч клиентов по всему миру, и после этого в NASA решили использовать их в космосе, а разработчика Евгения Эрика пригласили в учебный кампус NASA – только двое украинцев участвовали в этой престижной программе.

Космос действительно становится все ближе и доступнее буквально каждому, у кого есть Интернет. Можно смотреть на солнечное затмение или “стрим” просто из космоса.

К слову, сколько будет стоить полет в космос на Blue Origin.

Опубликовано Июль, 28 в 20:00



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.