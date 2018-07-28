NASA 60 лет: украинцы в космосе и тайны Луны
Уже 60 лет NASA ищет жизнь вне земли. Изучает недра Марса. Даже умеет “слышать” звуки планет и солнца.
Однако первый прорыв для NASA и всего мира произошел значительно раньше – в 1969-м.
Нил Армстронг, первым из землян, становится на поверхность Луны.
Американцы привезли с собой почву с Луны, но действительно ли миссия “Аполлон 11” высаживалась на Луне, или это была постановка в голливудской студии – споры продолжаются до сих пор, 49 лет спустя.
Светлана, лектор киевского планетария перечисляет аргументы сторонников теории заговора.
Флаг не может развиваться, звезды должны быть видны. Тени не такие, как нужны, а такие как будто в павильоне была запечатлена высадка человека.
Но ученые уверены, доказательства с Луны подтверждают – высадка таки была.
Символами исследования космоса стали многократные шаттлы – на Коламбии.
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На орбиту полетел украинский космонавт Леонид Каденюк, один из немногих, кто успешно прошел и советскую, и американскую систему подготовки астронавтов.
Бюджет NASA – $20 млрд, на агентство работают 18 тыс человек. Из них только 39 – астронавты, остальные – ученые, и тысячи добровольцев.
Чтобы работать в NASA, не обязательно знать все 88 созвездий или разбираться в высоких космических технологиях.
Достаточно смартфона. К примеру, просто фотографируя облака можно помочь NASA бороться с климатическими изменениями.
В приложении можно отметить цвет неба, тип облаков и уровень видимости в том месте, где вы находитесь.
NASA сравнит ваши фото “с Земли” со своими спутниковыми. Ведь именно по облакам анализируют состояние атмосферы.
То, что подходит астронавтам в космосе, становится популярным и на Земле.
Именно ученые NASA придумали фильтр для воды, без которой на орбите никак, беговые дорожки, чтобы космонавты не теряли форму в невесомости, а также портативный пылесос и даже водяной пистолет.
А это уже разработка не инжера NASA, а украинца. Жалюзи на солнечных батареях – Солар Гепс.
Сначала они завоевали сотни тысяч клиентов по всему миру, и после этого в NASA решили использовать их в космосе, а разработчика Евгения Эрика пригласили в учебный кампус NASA – только двое украинцев участвовали в этой престижной программе.
Космос действительно становится все ближе и доступнее буквально каждому, у кого есть Интернет. Можно смотреть на солнечное затмение или “стрим” просто из космоса.
К слову, сколько будет стоить полет в космос на Blue Origin.