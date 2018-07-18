Последствия моратория на проверки лагерей: сотня отравленных детей за 2 недели

С отдыха – на больничную койку. Уже 68 детей и 6 сотрудников пищеблока госпитализированы из-за отравления в детском лагере Орленок в Донецкой области. У них – тошнота, боль в животе и высокая температура. Предварительный диагноз – сальмонеллез.

За последние две недели на больничные койки из летних лагерей в разных областях страны попали сотни детей. И почти во всех случаях – из-за несоблюдения санитарных норм.

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В Минздраве предполагают, такую ответственность мог вызвать длительный мораторий на проверки.

Напомним, недавно произошло массовое отравление детей в лагере Славутич под Киевом.

Опубликовано Июль, 18 в 16:55



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