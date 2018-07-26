Последствия непогоды в Киеве – что ремонтируют, пути объезда и погода на август

Последствия вчерашнего ливня, который затопил дороги, пешеходные переходы и подвалы домов, повалил деревья и рекламные щиты, ликвидируют до сих пор. Спасатели работали всю ночь.

О мосте на Кирилловке, где обвалилась часть конструкции, специалисты говорят – подмыло грунт под опорой. Воды было настолько много, что на дорогу намыло песка, местами до 15 см.

В мэрии утверждают, дорожники за реконструкцию путепровода, которому 50 лет, только взялись и никаких работ на этом участке еще не проводили. Переход просто не выдержал натиска стихии.

Ремонтники успокаивают, несущим конструктциям ничто не угрожает и окончательно мост не упадет. Частично восстановили и движение автомобилей, можно проехать по 1 полосе в каждом направлении. А вот дата полного открытия путепровода переносится на 2-3 недели. Киевляне же к последствиям вчерашней непогоды относятся философски.

Смотрите: Большой потоп в Киеве: 1,5 м воды в переходах, разрушенные мост и дороги

Но главную награду за философский подход получают коммунальщики Киева. Они убеждают: во вчерашнем потопе виновата погода. Мол за 3 часа в столице выпала 3-месячная норма осадков. Поэтому именно за большого потока воды канализационные системы и не справились.

Оправдываются – столичной канализационной системе более полувека. И большинство ремонта ни разу не видело. Даже в последние годы, когда городские власти активно ремонтировали автомагистрали. В Киевавтодоре признались, для них главное не качество, а количество сделанных километров.

Что же касается ситуации на Дорогожичах, где затопило тоннель, то чиновники и там обвиняют погоду. Теперь во всем виновата молния, которая обесточила насосную станцию ​​и из строя вышли сразу несколько насосов. Уровень воды достигал 2,5 м.

Вообще же дожди в Украине будут как минимум до конца недели. Следовательно, спасатели советуют во время непогоды закрывать окна, на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач и деревьев. А лучше всего во время урагана скрыться в ближайшем помещении.

К слову, в Украине из-за непогоды обесточены 117 населенных пунктов в 7 областях.

Опубликовано Июль, 26 в 17:25



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.