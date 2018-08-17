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Наступление на Донбассе – учения на Ровенском полигоне

На Ровенском полигоне – боевая подготовка горно-штурмовой бригады оперативного командования Запад. Армейцы идут в наступление на врага.

Впереди саперы обнаруживают опасную находку, и предупреждают экипаж боевой машины.

Меткие выстрелы шлифуют танкисты и артиллеристы. Бригада снова готовится на передовую, хотя всего три месяца назад вернулись домой.

В палаточном городке, где живут военные, готовят обед для сотен армейцев.

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Повара начинают свою работу в 4 утра и до ночи. Блюда с мясом военным на полигоне готовят три раза на 10 дней. Пока оно свежее. Далее едят консервированное, которое дольше сохраняется.

Ночуют армейцы в палатках. На условия не жалуются, ведь почти все знают, в каких условиях живут на передовой.

К слову, в Тернопольской области сводят казарм для артиллеристов.

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