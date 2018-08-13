Натуральное – дороже: сколько стоит одеть ребенка в школу

Первое сентября приближается неотвратимо. Родители уже присматриваются к школьной форме, буквально за несколько дней в украинских городах откроются традиционные ярмарки. Бесконечные ряды пиджаков и сарафанов. Родители тщательно выискивают. Хотят, чтобы школьная форма была и удобной, и безопасной. Да еще и недорогой. А школьникам надо одно: чтобы была хорошая. Товароведы уверяют: ценовая политика школьной формы такова – чем больше натурального волокна в ткани – тем она дороже.

В одном из столичных универмагов самый дорогой вариант костюма украинского производства с 80% шерсти для мальчиков стоит больше 2 тысяч гривен. Похожая модель, произведенная в Сумах, но шестьюдесятью процентами шерсти – 1800 гривен. Костюм львовской фабрики – 1200 гривен. Но там шерсти меньше половины. С пиджаками и брюками – ситуация такая же. Брюки с натуральным составом – в магазине – 500 гривен. С полиэстером самый дешевый вариант – до 350. Самый дорогой пиджак – 1000 гривен.

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Примерно такого же состава и цены на турецкие костюмы. На рынке за популярность борются фасонами. Турки шьют отдельные модели для маленьких толстячков. Дешевле на рынке – разве что Китай. Платьице для девочек здесь до 900 гривен. Зато и в составе такого изделия большая часть полиэстер. Но продавщица говорит – покупают.

К синим и черным костюмам- разнообразие блузок и рубашек. Преимущественно белые. Здесь блестки перекликаются с рисунками. Вот только цена таких – 600 гривен. Попроще – 400. Родители сразу прикидывают – их надо не одну. Наряд только на первый звонок обойдется в 2-3 тысячи. Но продавцы готовы предложить альтернативу. За центральными полками почти у каждого – остатки прошлогодних коллекций. Их готовы отдать на треть дешевле.

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Опубликовано Август, 13 в 17:06



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