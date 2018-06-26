Научить людей отстаивать свои права – программа Сергея Бреуса в Новых лидерах

Повысить правовую грамотность украинцев – цель участника Новых лидеров Сергея Бреуса.

Сергей Бреус – руководитель одного из центров предоставления бесплатной правовой помощи за свою практику заметил, даже сейчас, когда доступна любая информации, элементарных правовых знаний люди не имеют.

– Права людей очень часто нарушают. Но часто сам человек виноват, что оказался в такой ситуации, потому что не читают договоры и подписывают их, сами берут гречку, голосуют за политиков, – говорит Сергей Бреус.

Сергей понял – необходимо поднимать правовую осведомленность у людей, начал различные образовательные мероприятия, лекции для молодежи.

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Но в процессе заметил – особого внимания требуют пенсионеры из их незащищенность. Так родилась идея правового хаба для пожилых людей.

Занятия бесплатные для всех. Успехи пенсионеров на правовой ниве уже заметны. Хватило нескольких доступных лекций профессионала для объяснения как устроена правовая система.

Торжество права и справедливости – стратегическая цель Сергея. Он надеется, что проект Новые лидеры поможет ему приобщиться к изменениям в стране.

К слову, как молодым прийти к власти и изменить систему.Программа Дмитрия Дробота в Новых лидерах.

Опубликовано Июнь, 26 в 12:05



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