Даже если РФ отпустит Сенцова, вывезти с Севера его будет невозможно

Последний раз, когда к Сенцову пускали с телекамерой, это было на этапе в Челябинске. В феврале 2016 с ним разговаривала местная правозащитница. Во время разговора Олег оптимистичный и часто улыбается.

Сенцов после 47 дня голодовки перешел границу невозврата. В лучшем случае он на всю жизнь останется инвалидом. Оценивает ситуацию врач-анастезиолог Владимир Бродский. Он работает в одном из крупнейших медицинских центров Израиля.

Даже если Россия отпустит Сенцова, вывезти с севера его будет невозможно – дорогу ни самолетом, ни поездом он не переживет. Всей информации, о том как поддерживают жизнь Сенцова колония адвокату не оказывает. Дмитрий Динзе только знает, что Олегу капают питательную смесь.

Смотрите: Сущенко, Кольченко, Сенцов – сколько украинских политзаключенных в тюрьмах России

Такую поддержку жизни врачи называют парентеральным питанием. Это такое средство введения питательных веществ в организм в обход желудочно-кишечного тракта. Осуществляется через любую периферическую вену конечностей. Во многих странах применяют методику “все в одном”: когда все ингредиенты смешиваются в одном пакете.

В условиях колонии невозможно предоставить Сенцову качественную помощь. О возможности тюремной медицины Владимир Бродский знает изнутри – в советское время был диссидентом и сам отбывал наказание в колонии Томской области.

Как врач говорит, что голодающий может умереть через мелкую ошибку медперсонала. Значение имеет даже скорость капания препаратов.

Впервые за 4 года к Олегу попала его сестра Наталья. Говорит очень постарел, за время голодовки похудел на 15 кг. Олег расстроен, что внимание приковано только к нему – хочет, чтобы больше писали, говорили о других политзаключенных.

Чтобы международное внимание к судьбе Олега не угасало, украинцы провели в его поддержку акцию на центральном киевском стадионе. “Олимпийский” горел факелами не ради футбола, а ради жизни украинского патриота.

К слову, сестра Сенцова рассказала правду о его состоянии.

Опубликовано Июль, 12 в 22:28



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.