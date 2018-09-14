Навсегда разрываем зависимость от России: выступление Петра Порошенко на YES 2018

9 утра. Киевский художественный арсенал. Более 600 участников из 28 стран мира. Ведущие политики, бизнесмены, общественные деятели собрались, чтобы обсудить главные вызовы Украины и мира. Лозунг нынешней Ялтинской Европейской Стратегии – следующее поколение всего. Уже несколько лет участников YES встречает инсталляция – кирпичный фрагмент, напоминающий Крым.

Основатель YES Виктор Пинчук вспоминает во время первой конференции 15 лет назад, будущее страны виглядело светлым и прогнозируемым, дискутировали о приближении к Европе. И тогда трудно было предсказать войну и аннексию Крыма.

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Президент Украины Петр Порошенко суммируя последние годы считает – Украина навсегда порывает с зависимостью от России, и звезды, которые светят нам в дороге – это звезды флага Европейского Союза. Наш компас – это тот, который нарисован на эмблеме НАТО. Нынешний саммит альянса подтвердил евроатлантической перспективе большой европейской страны.

Президент подчеркнул – наше государство получит собственную церковь, но это не спровоцирует конфликт, как пытается представить Россия, а наоборот, принесет в Украину согласие, потому что Кремль через церковь не сможет больше влиять на украинцев. И еще одну стену разрушено – безвизовым режимом уже воспользовались 10 миллионов украинцев, которые воочию могут увидеть настоящую Европу. Поэтому Москва использует последний аргумент, чтобы оставить Киев в своей орбите – войну на Донбассе. Очередное обострение от Кремля – ​​попытка провести фейковые выборы на оккупированных территориях, которые никто в мире не признает.

К слову, ранее Факты ICTV сообщали, что Виталий Кличко и Александр Квасьневский открыли YES 2018

Опубликовано Сентябрь, 14 в 17:19



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