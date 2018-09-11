Не портит зрение и не утомляет руку: как выбрать школьную канцелярию

Тетрадь, чтобы не портила зрение, ручка – которая не утомляет руку, пенал – который не отвлекает. Факты ICTV анализировали выбор канцелярских товаров на украинском рынке и много в ассортименте – украинской продукции.

Для пенала – главное его надежность и простота, слишком яркий будет отвлекать внимание ребенка от учебы. Мягкие пеналы-косметички подойдут старшеклассникам или студентам.

В тетрадях самое главное – качество бумаги. Тетради из серой и тонкой будет рваться, а чернила расплываться. И, наоборот – чрезмерно белые и блестящие страницы могут навредить зрению.

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А вот удобная ручка – часто залог успешности. Она не должна быть слишком тяжелой или легкой. Популярные нынче гелевые – не засыхают и не замерзают, но первоклассникам учителя не советуют ими пользоваться.

Радует, что на полках рядом с китайской немало отечественной канцелярии.

Ранее Факты ICTV писали, как учатся пограничники Украины.

Опубликовано Сентябрь, 11 в 13:59



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