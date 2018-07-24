Факты / Видео / Украина / Халатность или попытка скрыть факты: кто и зачем затягивает суд над Зайцевой/

Халатность или попытка скрыть факты: кто и зачем затягивает суд над Зайцевой

В Харькове разгорается скандал вокруг судов по делу Зайцевой и Дронова.

Родственники пострадавших в ужасном ДТП уже обратились к президенту, генпрокурору и министру МВД с требованием обеспечить справедливый судебный процесс и провести расследование в отношении скрытия важных фактов по делу.

Люди не верят в справедливое наказание виновных – нарколог, которая осматривала Зайцеву, сразу после ДТП исчезла, опиаты не квалифицированы как отягчающие обстоятельства, не установлена ​​скорость автомобилей.

Читайте: Она не в СИЗО? Зайцева прокололась в суде

Полиция и прокуратура даже не думают искать пропавшую нарколога Федирко – которая должна объяснить, почему взяла крови и мочи меньше, чем надо для повторного анализа на наркотики.

Ранее Факты ICTV писали, что подозреваемую в масштабном ДТП в центре Харькова Елену Зайцеву, которая находится под арестом в СИЗО, заметили на улицах Харькова.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие видео

Дело Януковича: опрос свидетелей завершен, суд переходит к прениям
Смертельный недострой – кто виноват в смерти детей в Нежине
Дело Зайцевой – новые подробности
Аркадій Бабченко
Дело Бабченко: как оправдывается нападающий и возможное наказание
Суд над Зайцевой и Дроновым – новые подробности
Сколько зарабатывают судьи в Украине и где их катастрофически не хватает
Как взыскать алименты с детей: советы юристов
Денис Дзензерський
Набрал миллионы кредитов и упорно не отдает долги – кто такой Дзензерский

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка