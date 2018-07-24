Халатность или попытка скрыть факты: кто и зачем затягивает суд над Зайцевой

В Харькове разгорается скандал вокруг судов по делу Зайцевой и Дронова.

Родственники пострадавших в ужасном ДТП уже обратились к президенту, генпрокурору и министру МВД с требованием обеспечить справедливый судебный процесс и провести расследование в отношении скрытия важных фактов по делу.

Люди не верят в справедливое наказание виновных – нарколог, которая осматривала Зайцеву, сразу после ДТП исчезла, опиаты не квалифицированы как отягчающие обстоятельства, не установлена ​​скорость автомобилей.

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Полиция и прокуратура даже не думают искать пропавшую нарколога Федирко – которая должна объяснить, почему взяла крови и мочи меньше, чем надо для повторного анализа на наркотики.

Ранее Факты ICTV писали, что подозреваемую в масштабном ДТП в центре Харькова Елену Зайцеву, которая находится под арестом в СИЗО, заметили на улицах Харькова.

Опубликовано Июль, 24 в 19:31



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