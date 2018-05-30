Плохое заподозрили еще накануне: все об убийстве Аркадия Бабченко
Убили Аркадия Бабченко вчера около 8 вечера, когда тот возвращался из магазина домой.
Затем вызов скорой, полиции, шокированная жена и соседи, которые не слышали ни одного выстрела. Вероятно убийца работал с глушителем, 4 выстрела. Аркадий умер в карете скорой помощи. Жену в шоковом состоянии отвели в безопасное место, с ней еще долго не смогут поговорить следователи.
Нехорошее заподозрили соседи еще накануне.
В Киеве убит российский журналист Аркадий Бабченко. По вашему мнению – это:
- заказ Кремля 65%, 58 голосов58 голосов 65%65%
- расплата за активную гражданскую позицию 15%, 13 голосов13 голосов 15%15%
- связано исключительно с профессиональной деятельностью Бабченко 10%, 9 голосов9 голосов 10%10%
- теракт российской разведки, совершенный вдогонку финала ЛЧ в Киеве 6%, 5 голосов5 голосов 6%6%
- случайность или ошибка 4%, 4 голоса4 голоса 4%4%
От правоохранителей с момента убийства информации мало. Только обнародовали фоторобот вероятного убийцы. Это мужчина в возрасте 40-45 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения, имеет седую бороду. Был одет в темно-синюю бейсболку, джинсовую куртку и джинсы.
Сегодня в российское посольство вышли коллеги Аркадия Бабченко и оклеивают забор фотографиями убитого журналиста.
Читайте: Убийство Аркадия Бабченко: Чехия опровергла свою причастность
Аркадий Бабченко – известный российский журналист, блоггер, который открыто критиковал Путинский режим и поддерживал Украины. Что интересно, Бабченко участвовал в первой и второй чеченских войнах. И уже в качестве военного корреспондента освещал военные события в Южной Осетии 2008 года.
Популярность в Украине получил во время Революции достоинства, когда в России объективно освещал ход событий на Майдане. Когда началась аннексия Крыма, откровенно критиковал действия Кремля.
Из-за профессиональной деятельности Бабченко регулярно получал угрозы, из-за чего в феврале он решил временно уехать из России. Журналист пытался получить вид на жительство в Чехии, однако там отказали. С августа прошлого года Бабченко переехал в Киев и работал на крымскотатарском телеканале АТР. В день своей смерти журналист написал пост в Facebook о том, что считает этот день своим вторым днем рождения.
К слову, какие есть версии убийства российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.