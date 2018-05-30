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Плохое заподозрили еще накануне: все об убийстве Аркадия Бабченко

Убили Аркадия Бабченко вчера около 8 вечера, когда тот возвращался из магазина домой.

Затем вызов скорой, полиции, шокированная жена и соседи, которые не слышали ни одного выстрела. Вероятно убийца работал с глушителем, 4 выстрела. Аркадий умер в карете скорой помощи. Жену в шоковом состоянии отвели в безопасное место, с ней еще долго не смогут поговорить следователи.

Нехорошее заподозрили соседи еще накануне.

В Киеве убит российский журналист Аркадий Бабченко. По вашему мнению – это:

  • заказ Кремля 65%, 58 голосов
    58 голосов 65%
    65%
  • расплата за активную гражданскую позицию 15%, 13 голосов
    13 голосов 15%
    15%
  • связано исключительно с профессиональной деятельностью Бабченко 10%, 9 голосов
    9 голосов 10%
    10%
  • теракт российской разведки, совершенный вдогонку финала ЛЧ в Киеве 6%, 5 голосов
    5 голосов 6%
    6%
  • случайность или ошибка 4%, 4 голоса
    4 голоса 4%
    4%
Всего голосов: 89

От правоохранителей с момента убийства информации мало. Только обнародовали фоторобот вероятного убийцы. Это мужчина в возрасте 40-45 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения, имеет седую бороду. Был одет в темно-синюю бейсболку, джинсовую куртку и джинсы.

Сегодня в российское посольство вышли коллеги Аркадия Бабченко и оклеивают забор фотографиями убитого журналиста.

Читайте: Убийство Аркадия Бабченко: Чехия опровергла свою причастность

Аркадий Бабченко – известный российский журналист, блоггер, который открыто критиковал Путинский режим и поддерживал Украины. Что интересно, Бабченко участвовал в первой и второй чеченских войнах. И уже в качестве военного корреспондента освещал военные события в Южной Осетии 2008 года.

Популярность в Украине получил во время Революции достоинства, когда в России объективно освещал ход событий на Майдане. Когда началась аннексия Крыма, откровенно критиковал действия Кремля.

Из-за профессиональной деятельности Бабченко регулярно получал угрозы, из-за чего в феврале он решил временно уехать из России. Журналист пытался получить вид на жительство в Чехии, однако там отказали. С августа прошлого года Бабченко переехал в Киев и работал на крымскотатарском телеканале АТР. В день своей смерти журналист написал пост в Facebook о том, что считает этот день своим вторым днем ​​рождения.

К слову, какие есть версии убийства российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

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