Плохое заподозрили еще накануне: все об убийстве Аркадия Бабченко

Убили Аркадия Бабченко вчера около 8 вечера, когда тот возвращался из магазина домой.

Затем вызов скорой, полиции, шокированная жена и соседи, которые не слышали ни одного выстрела. Вероятно убийца работал с глушителем, 4 выстрела. Аркадий умер в карете скорой помощи. Жену в шоковом состоянии отвели в безопасное место, с ней еще долго не смогут поговорить следователи.

Нехорошее заподозрили соседи еще накануне.

В Киеве убит российский журналист Аркадий Бабченко. По вашему мнению – это: заказ Кремля 65%, 58 голосов 58 голосов 65% 65%

расплата за активную гражданскую позицию 15%, 13 голосов 13 голосов 15% 15%

связано исключительно с профессиональной деятельностью Бабченко 10%, 9 голосов 9 голосов 10% 10%

теракт российской разведки, совершенный вдогонку финала ЛЧ в Киеве 6%, 5 голосов 5 голосов 6% 6%

случайность или ошибка 4%, 4 голоса 4 голоса 4% 4% Всего голосов: 89 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

От правоохранителей с момента убийства информации мало. Только обнародовали фоторобот вероятного убийцы. Это мужчина в возрасте 40-45 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения, имеет седую бороду. Был одет в темно-синюю бейсболку, джинсовую куртку и джинсы.

Сегодня в российское посольство вышли коллеги Аркадия Бабченко и оклеивают забор фотографиями убитого журналиста.

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Аркадий Бабченко – известный российский журналист, блоггер, который открыто критиковал Путинский режим и поддерживал Украины. Что интересно, Бабченко участвовал в первой и второй чеченских войнах. И уже в качестве военного корреспондента освещал военные события в Южной Осетии 2008 года.

Популярность в Украине получил во время Революции достоинства, когда в России объективно освещал ход событий на Майдане. Когда началась аннексия Крыма, откровенно критиковал действия Кремля.

Из-за профессиональной деятельности Бабченко регулярно получал угрозы, из-за чего в феврале он решил временно уехать из России. Журналист пытался получить вид на жительство в Чехии, однако там отказали. С августа прошлого года Бабченко переехал в Киев и работал на крымскотатарском телеканале АТР. В день своей смерти журналист написал пост в Facebook о том, что считает этот день своим вторым днем ​​рождения.

К слову, какие есть версии убийства российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

Опубликовано Май, 30 в 13:54



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