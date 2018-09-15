Нелегальные работники: штрафы и как проверяют предпринимателей

112 тысяч штрафа за нелегального работника – такие наказания сейчас действуют в отношении недобросовестных бизнесменов. Благодаря тому, что инспекторам теперь разрешили делать проверки без предупреждения – с начала года по Украине обнаружили 16 тысяч неоформленных работников.

Однако инспекциям предприниматели препятствуют, как могут. Иногда проверяющих даже бьют.

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За не допуск к ревизии штраф – 370 тысяч гривен. За одного неоформленного работника – 120 тысяч. Такие расценки установили два года назад. И несмотря на ухищрения бизнесменов – эффект все же есть. С начала года количество украинцев, работающих официально, выросла на 200 тысяч.

К слову, ранее Факты ICTV писали о незаконных парковках. Кому идут деньги и как преодолеть коррупцию.

Опубликовано Сентябрь, 15 в 20:23



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