Невидимые бойцы фронта: кто такие разведчики и что делают на передовой

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают разведчики. Их работа окутана романтическими легендами. Они избегают публичности и редко подпускают к себе журналистов. Ведь труд этих мужчин на передовой связан с постоянным риском.

Они всегда ходят по острому лезвию передовой. Разведчики – это глаза и уши армии. Во время войны их навыки и профессиональные умения быть незаметными для врага – бесценны. Ведь информация, полученная часто за линией фронта, может изменить ход важной операции.

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Лицо закрыто балаклавами, камуфляж подогнан до миллиметра, минимум лишних движений. Они уверены и спокойны. Хотя за считанные метры на невидимых бойцов фронта уже подстерегает смертельная опасность.

К слову, самые масштабные международные учения Rapid Trident перешли к активному – практической фазе.

Опубликовано Сентябрь, 07 в 17:09



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