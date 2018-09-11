Незаконные АЗС: как появились и почему работают в Украине

Вместо города парков и спортивных зон, Киев превратился в город аптек, банков и автозаправочных станций, всего того, что очень быстро приносит сверхприбыль. Доходит до смешного, когда напротив или рядом с одной АЗС вырастает другая от конкурента.

Заправки вырастают возле школ, многолюдных мест и даже … под роддомом. Причем, даже в мэрии признают: строительство часто незаконное. Только за прошедшие два года в Киеве демонтировали более двухсот нелегальных АЗС.

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Чиновники уверяют: полностью убрать АЗС из-под домов киевлян не в состоянии. И кивают на государственную архитектурную строительную инспекцию. Мол именно там согласовывают разрешения на строительство особо опасных сооружений. В ДАБИ наоборот – во всем винят город, мол, инспекция только проверяет наличие у застройщика документов.

В столичной мэрии отмалчиваются. Там за неделю так и не смогли определиться, кто и за что отвечает в городе и почему под домами появляются АЗС, как грибы после дождя.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как водитель уехал, забыв вынуть шланг из бака

Опубликовано Сентябрь, 11 в 17:14



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