Незаконные парковки: кому идут деньги и как преодолеть коррупцию

Отрасль государства, в котором бюджет страны теряет деньги – это парковки. Уже год по закону запрещены парковщики, а оплата должна осуществляться только через автоматы, а не наличными. Но на практике, все наоборот.

Автоматы не работают, и их найти нелегко. Парковщики берут деньги наличными и выставляют фишки, как бронирование – хотя это тоже законно, только в отдельных случаях.

В этом году бюджет города без парковщиков пополнили на 20 миллионов гривен. Это на два с половиной миллиона больше, чем в прошлом году. Тех, кто берет деньги с водителей – говорят игнорировать.

Смотрите: Новые наказания за ДТП: видеофиксация и тюрьма

Уже со следующего года введут автоматическую систему контроля за парковками. С помощью телефона можно будет узнать, где есть свободное место. А специальные инспекторы будут контролировать оплату услуги.

К слову, с 1 сентября полосы для движения транспорта в городах и селах разрешат рисовать узкими на треть. То есть не 3 метра 75 сантиметров, как мы привыкли, а 2,5 метра.

Опубликовано Сентябрь, 06 в 20:18



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.