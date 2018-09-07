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Неудобные и легко теряются: украинцы недовольны металлическими гривнами

Монеты в одну и две гривны среди украинцев не в почете – водители автобусов, пожилые люди, продавцы на рынках недовольны реформой Нацбанка – деньги маленькие, говорят, их трудно считать и потерять очень легко. В то же время, в Нацбанке объясняют, что хотели облегчить жизнь людям, ведь монеты не занимают много пространства в кошельках и они не тяжелые. К тому же многие страны мира купюры малого номинала переводят в металл.

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Бумажные одну и две гривны больше не будут печатать. Банкноты этих номиналов с апреля начали заменять на монеты. В Нацбанке тогда заявили – металлические деньги прослужат дольше – более 20 лет. Поэтому их выгоднее производить.

В Нацбанке успокаивают – все новации будут проводить постепенно. Что же касается формы новой украинской гривны – ее специально сделали такой – для удобства. В следующем году планируют ввести металлические 5 и 10 гривен.

К слову, Факты ICTV сообщали о том, что в Украине ввели в обращение новые монеты

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