Факты / Видео / Украина / Неудобные тротуары, шрифт Брайля - редкость. Как живут незрячие люди в Украине/

Неудобные тротуары, шрифт Брайля – редкость. Как живут незрячие люди в Украине

Мы даже не догадываемся, как не просто незрячим людям делать привычные вещи, ходить по улицам, переходить дорогу, покупать продукты в магазинах.

Украинские города не очень приспособлены для таких людей. Тротуары не удобные, переходы не оборудованные, шрифт Брайля редкость.

Чтобы люди лучше поняли мир, в котором живут незрячие, львовские активисты предложили им провести эксперимент. Каждому из 14-и львовян завязали глаза. Следующие полтора часа те проводят в темноте.

СмотритеЛучший способ реабилитации – собственное дело: как ветеран АТО открыл птицеферму

Пройтись по улице без посторонней помощи не удается. Свободно и безопасно передвигаться мешают бордюры, ямы и лестницы. А обычный поход на кофе превращается в неосуществимый квест. Самое тяжелое –  различить купюры и заплатить за напиток.

Вчера Факты ICTV писали о лучшем дворнике Львова: кто он и как делает людей счастливее.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие видео

Самый лучший дворник Львова: кто он и как делает людей счастливее
Львов нашел место своему мусору: в Самборе запустили сортировочную линию
Львовский хоспис: как живут старики и чем занимаются
Пожарная проверка 2018: половина ТРЦ Львова – ловушка
Осторожно! Во Львове на голову падают балконы – где и причина
Местный супергерой в оранжево-зеленой форме – Львов выбрал лучшего дворника
Смертельный яд Грибовичской свалки попал в почву и реки
ремонт дороги
Латали снегом: как Укравтодор ремонтировал 29 км дороги на Львовщине

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка