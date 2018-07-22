Неудобные тротуары, шрифт Брайля – редкость. Как живут незрячие люди в Украине

Мы даже не догадываемся, как не просто незрячим людям делать привычные вещи, ходить по улицам, переходить дорогу, покупать продукты в магазинах.

Украинские города не очень приспособлены для таких людей. Тротуары не удобные, переходы не оборудованные, шрифт Брайля редкость.

Чтобы люди лучше поняли мир, в котором живут незрячие, львовские активисты предложили им провести эксперимент. Каждому из 14-и львовян завязали глаза. Следующие полтора часа те проводят в темноте.

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Пройтись по улице без посторонней помощи не удается. Свободно и безопасно передвигаться мешают бордюры, ямы и лестницы. А обычный поход на кофе превращается в неосуществимый квест. Самое тяжелое – различить купюры и заплатить за напиток.

Вчера Факты ICTV писали о лучшем дворнике Львова: кто он и как делает людей счастливее.

Опубликовано Июль, 22 в 14:09



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