Нет агрессии РФ, Северный поток-2 и перспективы членства Украины – итог саммита НАТО

В Брюсселе завершился саммит НАТО, который не принес Украине программы расширенных возможностей, но в очередной раз подтвердил: двери Альянса остаются открытыми для стран – аспирантов.

Грузия была немного более успешной – ей на словах уже пообещали членство в то же время, Украина сделала прорыв на дипломатическом фронте и все-таки смогла организовать встречу Петра Порошенко с американским Президентом Дональдом Трампом.

Лидеры говорили по крайней мере 10 минут в зале заседаний Северо – Атлантивнои Совета – особенно такие переговоры были важны перед зустирччю Трампа – Путина, которая состоится в следующий понедельник.

В Брюсселе – жарко. Саммит чуть не сорвался из- Трампа. Тот внезапно прервал работу Альянса – и, фактически, занялся шантажом. Мол, Штаты переплачивают за расходы НАТО ,. Наконец, саммит возобновил работу, и НАТО не развалилось

Чтобы осознать феномен Трампа, стоит почувствовать ажиотаж вокруг его пресс-конференции. Журналисты не вмещаются в пресс-центре, прикипают к телевизорам и ждут на улице. Многие вопросы – о России и будущие переговоры с Путиным в Хельсинки и о Крыме.

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Основные надежды Украины – на Трампа, с самого первого дня показал, кто является хозяином в Северо – Атлантического Альясни. Поэтому наши дипломаты сделали все возможное, чтобы организовать встречу украиснького и американского президентов

Для Украины край важные переговоры перед предстоящей встречей с Путиным в Хельсинки, чтобы Трамп помог освобождению наших заложников.

Также этот вопрос на переговорах с Путиным в воскресенье нарушать и французский президент Емманюель Макрона. Петр Порошенко объяснил, как он убеждал европейцев не инвестировать в Северный поток – два, то есть газопровод в обход Украины.

Порошенко верит, что Украина в будущем станет членом НАТО, ведь много для этого сделала, Альянс подтвердил, что понимает наши стремления и держит двери открытыми.

Правда, НАТО советует завершить реформы, а еще придерживаться выводов Венецианской комсии. – это болезненный момент для венгров, которые не дают нам продвигаться в отношениях с альянсом. Также НАТО осудило российскую агрессию в Украине

В том, что НАТО не дало нам программы расширенного партнертва Президент проблем не видит – ведь этот вопрос не имеет ничего общего с будущим вступлением Украины в альнсу.

К слову, НАТО и союзники поднимут расходы на оборону до рекордного уровня.

Опубликовано Июль, 12 в 20:00



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