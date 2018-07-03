Факты / Видео / Украина / Никаких скидок и полис страхования: как не испортить отпуск/

Никаких скидок и полис страхования: как не испортить отпуск

Сотни украинцев скитаются в аэропортах по всему миру – так начался сезон отпусков лето-2018, у всех на устах туристический коллапс, который отравил отпуск многим семьям.

Люди застряли в Тунисе, Турции, Испании, Италии, Египте. Очередной летний скандал лишний раз  доказал: туристическую сферу в Украине никто не контролирует, пассажиры в заложниках у туроператоров и перевозчиков, которые в случае беды кивают друг на друга.

Сегодня состоялось совещание в Мининфраструктуры при участии виновников транспортного коллапса. Авиаперевозчик фактически признал – чтобы выбить долги с туроператора сделал заложником пассажиров.

Туроператора Oasis могут лишить лицензии.

Специалисты советуют: в случае задержки рейса более трех часов стоит жаловаться, прежде всего, в авиакомпанию. Спасти может и расширенный полис страхования.

Смотрите: Отдых на Днепре: цены и туристические маршруты

По возвращении в Украину страховщики советуют сплотиться всем жертвам авиаперевозок и написать коллективную жалобу туроператору. Если в задержке виноват он, его обяжут возместить убытки.

Пока таких случаев мало, поэтому единственный выход – покупать путевки у надежных фирм, не вестись на скидки, которые и являются первым тревожным сигналом.

Вчера Факты ICTV писали, кто должен компенсировать неожиданные расходы в ожидании отмененного рейса.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие видео

Киевский аэродром Чайка хотят застроить
Отечественная малая авиация: как изготавливают и цена сверхлегких самолетов
Я закричал на всю машину – чем живет 7-летний американец, который защитил самолет Мрия
Илон Маск обратился к Украине за помощью
Украина представила уникальный АН-132D на Dubai Air Show
аеропорт
Самостоятельно путешествовать самолетом можно теперь с 5 лет
Сколько стоит собрать мини-самолет
Без деталей из РФ. Первый полет нового Ан-132Д

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка