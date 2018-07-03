Никаких скидок и полис страхования: как не испортить отпуск

Сотни украинцев скитаются в аэропортах по всему миру – так начался сезон отпусков лето-2018, у всех на устах туристический коллапс, который отравил отпуск многим семьям.

Люди застряли в Тунисе, Турции, Испании, Италии, Египте. Очередной летний скандал лишний раз доказал: туристическую сферу в Украине никто не контролирует, пассажиры в заложниках у туроператоров и перевозчиков, которые в случае беды кивают друг на друга.

Сегодня состоялось совещание в Мининфраструктуры при участии виновников транспортного коллапса. Авиаперевозчик фактически признал – чтобы выбить долги с туроператора сделал заложником пассажиров.

Туроператора Oasis могут лишить лицензии.

Специалисты советуют: в случае задержки рейса более трех часов стоит жаловаться, прежде всего, в авиакомпанию. Спасти может и расширенный полис страхования.

Смотрите: Отдых на Днепре: цены и туристические маршруты

По возвращении в Украину страховщики советуют сплотиться всем жертвам авиаперевозок и написать коллективную жалобу туроператору. Если в задержке виноват он, его обяжут возместить убытки.

Пока таких случаев мало, поэтому единственный выход – покупать путевки у надежных фирм, не вестись на скидки, которые и являются первым тревожным сигналом.

Вчера Факты ICTV писали, кто должен компенсировать неожиданные расходы в ожидании отмененного рейса.

Опубликовано Июль, 03 в 19:37



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.