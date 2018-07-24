Нежинские огурцы: уникальные рецепты соления и консервирования

Мария Гавриловна показывает свою большую грядку. Здесь, неподалеку Нежина выращивают знаменитые нежинские огурцы. На опытной станции Маяк их с гордостью называют шедевром мировой селекции.

Их завезли сюда греки еще в середине 17-го века. Но только в 1927 выяснили, почему в Нежине огурцы самые вкусные.

Когда-то нежинский огурец экспортировали почти в 60 стран мира. И в 80-е годы прошлого века знаменитый овощ почти уничтожил навсегда вредитель – мучнистую росу. Затем колхозы и совхозы распались, а фермеры отдали предпочтение более устойчивым нидерландским сортам. Но селекционеры не сдались. И вывели с десяток сортов и гибридов.

Смакуют они и свежие, хотя нежинский огурец считают эталонным для маринования или соления.

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На этой станции разрабатывают уникальные рецепты для соления и консервировании. Добавляют даже рукколу, базилик, тархун, тысячелистник и мяту.

Мария Гавриловна же делится своим годами проверенным рецептом. Говорит, огурцы просто заливает холодной водой с солью.

2005 в Нежине установили памятник огурцу, который к тому времени стал первым монументом овоща в Украине. Ученые же надеются, что совсем скоро знаменитый нежинский огурец отвоюет славу овощного короля.

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Опубликовано Июль, 24 в 12:34



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