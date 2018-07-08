Ночевка в палатке вместо гостиницы – плюсы и минусы дикого отдыха на море

Уже более 30 лет вместо классического отдыха в гостинице Павел выбирает дикий туризм. Мужчина утверждает, дело не в деньгах.

Ночевка в палатках, еда на костре и абсолютная свобода. Именно это привлекает современных Робинзонов.

Обычно отдыхающие выбирают локации для палаток подальше от популярных туристических маршрутов.

В Одесской области это Каролино-Бугаз и Григорьевка. Обычно это дикие пляжи. Однако сейчас в Украине активно развиваются кемпинги, где туристам предлагают различные услуги.

Смотрите: Отдых на Днепре: цены и туристические маршруты

Дикий отдых обходится туристам значительно дешевле. За сутки в кемпинге платят от 50 грн, когда на курортных базах цены стартуют от 200 грн за ночь.

Юрий с семьей уже второй год подряд приезжают сюда на дикий отдых из Беларуси.

Обычно любители такого отпуска не привязаны к одному месту и легко меняют локации. Для многих дикий отдых – прежде всего единение с природой и романтика, которой так не хватает в жизни.

Ранее Факты ICTV писали об эко-отдыхе в Греции: цены 2018 и как добраться.

Опубликовано Июль, 08 в 14:10



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.