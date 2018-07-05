Новая атака Новичком в Великобритании: кто отравил супругов
Великобритания озадачена новым отравлением на ее территории веществом, разработанным в уже несуществующем СССР. Накануне полиция сообщила – супруги, найденные недавно без сознания, попали под действие нервно-паралитического вещества Новичок.
Мужчину и женщину обнаружили в городе Эймсбери – недалеко от другого города – Солсбери, где в марте отравили бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.
Сначала правоохранители думали, что они отравились наркотиками.
Полиция также сообщила личности жертв. Это британские подданные 45-летний мужчина по имени Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс.
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В больницу после отравления они попали еще 30-го июня, однако обнародовали информацию только накануне. Расследование ведет контртеррористическое подразделение. Местные жители приходят в себя после новости.
Напомним, Скрипаля отравили в марте. Следователи говорят, что имеют доказательства, что за этим стоит Кремль. Нынешний инцидент с русскими пока напрямую официально не связывают.
Сегодня чрезвычайный комитет правительства Великобритании будет говорить об отравлении в Эймсбери на уже втором со вчерашнего дня срочном заседании.
К слову, два человека отравились неизвестным веществом возле Солсбери.