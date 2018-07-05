Новая атака Новичком в Великобритании: кто отравил супругов

Великобритания озадачена новым отравлением на ее территории веществом, разработанным в уже несуществующем СССР. Накануне полиция сообщила – супруги, найденные недавно без сознания, попали под действие нервно-паралитического вещества Новичок.

Мужчину и женщину обнаружили в городе Эймсбери – недалеко от другого города – Солсбери, где в марте отравили бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Сначала правоохранители думали, что они отравились наркотиками.

Полиция также сообщила личности жертв. Это британские подданные 45-летний мужчина по имени Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс.

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В больницу после отравления они попали еще 30-го июня, однако обнародовали информацию только накануне. Расследование ведет контртеррористическое подразделение. Местные жители приходят в себя после новости.

Напомним, Скрипаля отравили в марте. Следователи говорят, что имеют доказательства, что за этим стоит Кремль. Нынешний инцидент с русскими пока напрямую официально не связывают.

Сегодня чрезвычайный комитет правительства Великобритании будет говорить об отравлении в Эймсбери на уже втором со вчерашнего дня срочном заседании.

К слову, два человека отравились неизвестным веществом возле Солсбери.

Опубликовано Июль, 05 в 10:59



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