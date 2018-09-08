Новая волна магнитных бурь: кто в зоне риска и как уберечься

С сегодняшнего дня Украину накроют магнитные бури. Сейчас люди массово жалуются на ухудшение самочувствия, бессонница, раздражительность и слабость. И хотя нынешние магнитные колебания – довольно умеренные, уже со вторника на украинцев ждет новый удар, который продлится до конца недели.

Прежде всего опасны магнитные бури для тех, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания. В эти дни учащается сердечный ритм, сгущается кровь, может вырасти количество инфарктов и инсультов. Еще одна распространенная реакция – головная боль, головокружение, снижение активности и бессонница. Начинает стремительно производиться адреналин, который повышает кровяное давление.

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Доставляют беспокойство бури не только людям. Угрожающие они – в космосе. Если колебания очень сильные – из строя могут выйти космические спутники, а космонавты – подвергнуться облучению. Во время мощных солнечных вспышек риск облучения есть даже у авиапассажиров. Кроме того, нарушаются радиосигналы и связь, перегружаются линии электропередач.

Поэтому и врачи, и ученые сходятся в одном: во время магнитных бурь надо быть бдительным, однако бояться их – не стоит. Вместо этого лучше постоянно заботиться о здоровье, чтобы катаклизмы природы на самочувствие не влияли.

К слову, Факты ICTV рассказывали о магнитных бурях в сентябре

Опубликовано Сентябрь, 08 в 14:47



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