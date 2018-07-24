Факты / Видео / Украина / Новая историческая локация! В Ивано-Франковске нашли Станиславскую крепость/

Новая историческая локация! В Ивано-Франковске нашли Станиславскую крепость

Хотели обустроить тротуар, а откопали замок.

Просто в центре Ивано-Франковска коммунальщики наткнулись на остатки легендарной Станиславской крепости.

О ней известно еще с 17-го века. Построили ее для обороны города.

За несколько недель археологи уже сумели добраться до основания старинного фундамента – в глубину это более двух метров.

Смотрите: Как выглядит обновленная Тарасова светлица в Каневе

Среди найденного – фрагменты керамической посуды, остатки изразцов, монеты времен Речи Посполитой.

В городском совете уже объявили – работают над проектом музеефикации объекта. Обещают обустроить историческую локацию уже до конца этого года.

К слову, вызвал скандал и стал героем анекдотов! Памятник Хмельницкому в Киеве.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие видео

Во Франковске после ремонта фасада обвалился балкон вместе с женщиной
Центр мирового кузнечества Франковск: как две сотни кузнецов творили сказку
Не дождались: во Франковске активисты отреставрируют исторические здания за свой счет
Маньякам мало не покажется – в Ивано-Франковске полицейские учат женщин драться
В Ивано-Франковске от гриппа и кори умерла 25-летняя девушка
В Коломые родители после 40 лет ожидания начали сами строить новую школу
9 детей в больнице – массовое отравление в детском саду Ивано-Франковска
Изменение климата, мутации и рак. Как ТЭС убивают украинцев

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка