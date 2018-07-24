Новая историческая локация! В Ивано-Франковске нашли Станиславскую крепость

Хотели обустроить тротуар, а откопали замок.

Просто в центре Ивано-Франковска коммунальщики наткнулись на остатки легендарной Станиславской крепости.

О ней известно еще с 17-го века. Построили ее для обороны города.

За несколько недель археологи уже сумели добраться до основания старинного фундамента – в глубину это более двух метров.

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Среди найденного – фрагменты керамической посуды, остатки изразцов, монеты времен Речи Посполитой.

В городском совете уже объявили – работают над проектом музеефикации объекта. Обещают обустроить историческую локацию уже до конца этого года.

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Опубликовано Июль, 24 в 11:49



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