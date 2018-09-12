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Новая скорая помощь: как вызвать и к кому будет ехать (ИНФОГРАФИКА)

Единый номер для всех вызовов – 103. С начала сентября столичная неотложная медицинская помощь перешла в подчинение Центра экстренной медицинской помощи.

Для киевлян принципиально ничего не меняется, объясняют в Центре. Звонки поступают на единый телефон 103. Специалисты распределяют вызовы: на экстренные, неотложные, а также совет врача по телефону. Также рекомендуют обратиться к своему семейному врачу.

В приоритете – экстренные вызовы, а вот неотложные можно и отложить – не более чем на час.

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В течение суток в среднем работает 165 бригад, иногда обслуживают и до двух тысяч вызовов.

Медики отмечают: если состояние человека не критичное, то прежде, чем вызвать скорую – обратиться к своему семейному врачу.

Ранее Минздрав утвердил новый перечень бесплатных препаратов программы Доступные лекарства. В обновленном реестре лекарств – 261 торговое название.

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