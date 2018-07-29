Новое напряжение на Передовой – под огнем Крымское

Бывшая российская спортсменка, а ныне уже украинский военный Ольга начинает знакомить нас с крупнокалиберным пулеметом ДШК. На армейском жаргоне его называют “Даша”.

Несмотря на свои габариты, это оружие не боится женских рук. Ольга рассказывает – начинала как все из автомата, но сейчас ужасает боевиков в районе Горловки значительно серьезнее калибром.

Несмотря на смертельную опасность на фронте, девушка не понимает, как некоторые могут терять свое время в офисе, когда в стране война.

Мотивировать собратьев Ольги защищать свою землю не надо. Большинство в ее роте – это те, кто еще в 2014-м пришел на фронт. Как вот, например, Дмитрий, который боевой путь начал в батальоне Днепр-1.

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Оставлял передовую парень лишь однажды, после ранения в Песках, когда еще шли тяжелые бои за Донецкий аэропорт.

О будущем Дмитрий не загадывает, а просто выполняет свою работу. Мужчина признается – на фронте планирует встретить победу.

С такими бойцами на войне не страшно – признается командир роты 21-летний Михаил. На передовую он попал в прошлом году сразу по учебной аудитории академии сухопутных войск.

Выпускали ускоренно, ведь на фронте не хватало молодых офицеров. Сейчас приобрел авторитет в коллективе, хотя некоторые из подчиненных парня вдвое старше него.

К слову, на Донбассе нашли запрещенные противопехотные мины.

Опубликовано Июль, 29 в 20:59



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