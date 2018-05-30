Новые методики в школах! Как будут учить детей английскому языку

Обучение через игру, умение работать в коллективе и преподавание на английском с первого класса – такие реформы ожидают украинскую начальную школу уже в следующем учебном году. Министерство образования внедряет новые методики преподавания иностранного языка с помощью Британского совета.

Первый шаг к реформированию – подготовка учителей. Сначала их надо научить новых методик. Британский совет начала программу под названием Учителя английского языка – агенты изменений. Ее главная задача подготовить учителей английского младших классов. В программу отобрали 140 учителей со всей Украины.

После тренингов, они поедут в свои города и поселки и передадут опыт коллегам. К началу нового учебного года по всей стране должно быть 17 тыс. учителей английского, которые будут преподавать иностранный по новым методикам.

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Юрий Момот – учитель английского в первой Черкасской гимназии. Он вместе с другими коллегам овладел новые методики на тренингах Британского совета. Обучение для учителей проходит в атмосфере открытости и доверия, такие же настроения учителя понесут на тренинги для своих коллег, а затем и на уроки к детям.

Особенность новой методики – изучать иностранный язык оригинала. В первом классе английский и украинский будут использовать параллельно. Однако к концу начальной школы, обучение переходит исключительно на английский, и все это в форме игры. Уже доказано – так дети усваивают материал лучше.

Главная цель программы – максимально приблизить урок к реальной жизни, чтобы дети из начальной школы могли общаться на английском языке и у них всегда было желание учиться.

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Опубликовано Май, 30 в 11:54



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