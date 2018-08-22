Новые наказания за ДТП: видеофиксация и тюрьма
За полгода пьяные водители в Украине совершили 2 тысячи аварий, в них погибло 42 человек и почти полтысячи травмированы.
Министр МВД заявил, что скоро введут более суровые наказания и наконец, заработает видеофиксация. Проекты законов уже в парламенте – теперь главное дождаться нардепов с каникул.
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Юрий Луценко уверен, любое смертельное ДТП по вине водителя должно жестоко наказываться, и не условными, а реальными уголовными сроками. Для этого нужно узаконить и нижнюю планку тюремного срока, потому что ее сейчас нет. Поэтому суды часто дают срок условный.
К слову, с кем судиться и какие шансы получить деньги автовладельцам после повреждения машин потопами.
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