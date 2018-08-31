Новые правила автоцивильського полиса: что изменится и когда ждать

Виктор за рулем уже более 40 лет. Ездит практически без нарушений.

Впрочем, несмотря на свою законопослушность, мужчина платит за полис автогражданки такую ​​же сумму, как и наглый нарушитель. Мужчина не понимает, почему такая несправедливость. В Европе, например, стоимость страхования может отличаться в десятки раз. И именно кошелек – действенный способ побудить к порядку на дороге.

И если европейский водитель не вызвал ни одной аварии за 5 лет – цена полиса может снизиться на треть и это мощный мотиватор.

У нас же полис ОСАГО стоит в среднем тысячу грн в год – стоимость закреплена законодательством и не зависит от количества нарушений.

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Кабмин сейчас рассматривает законопроект о бонусах и штрафах за аварийную или безаварийную езду. Документ уже прошел первое чтение. Над ним работали в том числе, и эксперты по автострахованию.

Если проект примут – нововведение заработают в 2020 и суммы выплат автостраховщиков и стоимость, собственно полиса будет расти до 25-го года.

Такая справедливая схема по автострахованию устраивает и водителей.

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Опубликовано Август, 31 в 21:17



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