Новые правила начисления субсидий – что изменилось и кто не получит

Старая техника, мебель, которую сейчас называют ретро, ​​пенсионерка Роза Ивановна живет скромно. Но – одна в трехкомнатной квартире. Поэтому в субсидии женщине отказали. Ведь ее дают при площади не более 49 кВ на человека. Как дальше прожить – пенсионерка не понимает.

Инспекцию женщина позвала сама, чтобы убедить соцслужбы, что несмотря на метраж, живет затруднительно. Соцработники в холодильник не заглядывают, оценивают прежде всего, чтоб не было дорогих приобретений в более 50 тыс грн.

Здесь и без пристальной ревизии – инспекторы бабушке поверили. Такие проверки участились из-за новых правил начисления субсидий. Под ударом оказались 2 млн семей.

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Проститься с субсидией придется тем, у кого квартира – 120 кв или дом – более 200, есть машина, которой не более 5 лет. Или член семьи на заработках за границей. Разве что он задекларирует свои доходы и уплатит единый социальный взнос.

Но заплатить надо сразу за 3 месяца. А это – почти 2,5 тыс. Такие же условия для тех, кто работает нелегально, иначе им автоматически начислят сразу 3 прожиточных минимума. А это – более 5 тыс грн. Получить субсидию в таком случае будет очень сложно. Проясняют, такие меры – вынужденные. Из-за мошенников.

Люди придумали множество схем, как обмануть государство. Самая популярная – выписать из дома мужчину или женщину, у которых большой официальный доход. И по новым правилам – это уже не сработает.

Как обойти и это ограничение, похоже, уже придумали. Новая хитрость – развод. На это решаются даже старики. К примеру, в Ровно прошлом месяце заявления на развод подали более полусотни пенсионеров. В профильном министерстве только вздыхают.

Чиновники предупреждают, тем, кто солгал и инспекция это обнаружила, все начисленные деньги придется вернуть государству.

К слову, Факты писали, в каком случае придет инспектор с проверкой для получения субсидии.

Опубликовано Июль, 06 в 17:41



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