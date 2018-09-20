Новые штрафы за непристегнутый ремень безопасности – реакция водителей

850 вместо 51 гривны за непристегнутый ремень безопасности – ВР в первом чтении приняла закон о повышении штрафа в 17 раз за такое нарушение. За это проголосовали 240 народных избранников. И такая сумма должна стать аргументом для тех, кто игнорирует правила дорожного движения.

Согласно исследованиям Международного союза автотранспорта, пристегнутый ремень безопасности вдвое уменьшает вероятность смертельных последствий при аварии. И почти в десять раз смягчает последствия столкновения на небольшой скорости. Ремень не дает человеку разбить голову и сломать шею.

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Однако, пока украинцы не слишком ответственные. И патрульные не припомнят, чтобы за это штрафовали. И если в Европе каждый отвечает за себя отдельно, то у нас штрафом, еще и смешным, отделывается только водитель.

Менее 15% процентов украинских водителей используют ремни безопасности. А половину водителей и пассажиров, погибших в ДТП, можно было бы спасти, если бы они не пренебрегали элементарным, говорят в полиции.

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Опубликовано Сентябрь, 20 в 13:54



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