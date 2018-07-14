Новые цены на проезд в Киеве: реакция людей и подорожают ли маршрутки

На площади Победы куча маршруток. Внешне одинаковые, но по цене проезда – разные.

Водитель Александр работает на частного перевозчика. Говорит, пока команды повышать цены за проезд не было. Но подозревает что это произойдет уже с понедельника. Насколько именно – не знает. Но на этом настаивает.

Тарифы подняли, а билеты напечатать не успели. И хотя большинство у водителя их не просит, для тех, кто в командировке, это может вызвать проблему. Потому отчитаться, на какую сумму проехался, будет крайне сложно. Ведь по документу проезд 4.50. Пассажиры возмущены, цены говорят, завышены.

Возмущаются, но покупают – говорит кондуктор старого троллейбуса. С сегодняшнего дня проезд в нем тоже подорожал вдвое. 8 грн можно проехать в троллейбусе, где вместо исправных механизмов – сплошная ржавчина. Где сиденья едва держатся.

И в таком ужасном состоянии ежедневно на маршрут выходит большинство транспорта, перевозящие тысячи человек. Древние маршрутки, с дырявыми сиденьями, или вообще без них. Ржавые двери, которые отваливаются прямо на ходу.

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Несколько лучше ситуация в метро. Здесь тоже повышения. Накануне на некоторых станциях подземки были большие очереди. Люди хотели успеть купить жетоны и пополнить карточки по старой цене.

Ажиотаж в столичной подземке и сегодня. Чтобы обменять старые жетоны на новые люди готовы выстоять немалую очередь.

Обменять старые жетоны можно будет до конца месяца без доплаты. Те, кто пополняет бесконтактные карточки метрополитена и пользуется проездными, смогут сэкономить 1-1,5 грн за одну поездку. Неограниченное передвижение в наземном транспорте в течение месяца будет стоить 390 грн, а в метрополитене – 610.

За деньги, которые получит столичный бюджет от повышения тарифов, обещают улучшить условия проезда. Установить кондиционеры, оборудовать остановки и даже закупить новые автобусы и троллейбусы. Но обещаниям чиновников люди мало верят.

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Опубликовано Июль, 14 в 19:46



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