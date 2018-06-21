Новый асфальт смыла стихия. Почему каждый ливень в Луцке – потоп

Недавний ураган в Луцке показал качество проведения ремонтных работ дорог, тротуаров и сетей, а еще состояние ливневой канализации города. Областной центр не выдержал мощного ливня и снова поплыл.

Некоторые тротуары превратились в глубокие пропасти, а их ремонтировали только в прошлом году – под воду ушла новенькая брусчатка, асфальт и остальные коммуникаций. Коммунальщики до сих пор ликвидируют последствия стихии. И убеждают: руки у них в правильном месте, то просто ливень слишком мощный был.

Луцк после ливня с ураганом, бушевал в понедельник вечером. Из-за сильного дождя с градом улицы стали как в Венеции. Шквальный ветер вырывал с корнем десятки деревьев. Транспорт остановился, люди добирались домой по пояс в воде. Жители вот этой многоэтажки даже черпали воду с крыши, но квартиры все равно затопило.

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У дома образовалось большое пропасть. Рядом – детская площадка и остановка. Теплосети здесь прокладывали в прошлом году, и теперь яму надо снова засыпать. А это проспект Соборности – здесь во время ливня под землю ушла часть пешеходной улицы, мостовую вкладывали только в прошлом году, и первый сильный дождь ее смыл.

Люди возмущаются: если бы мостовую клали по нормам, дождь бы ее не смыл. А так работа насмарку и деньги под землю. После каждого ливня лучане боятся выходить на улицу, чтобы не провалиться в яму, которую под водой не видно.

А на вот этой дороге дождь вымыл кусок асфальта – здесь недавно делали ямочный ремонт. Теперь придется делать снова. Уже несколько дней коммунальщики убирают поваленные деревья – работы еще много.

Сколько денег уйдет на ликвидацию последствий стихии – в городе еще не подсчитали. Коммунальщики оправдываются: коммуникации не выдержали, потому что ливень был очень сильный.

Коммунальные службы со страхом ждут очередной грозы, ведь против стихии они бессильны. Система ливневой канализации на крупнейших улицах и проспектах снова не выдержит большого количества осадков. Ведь старая загромождена. На ее модернизацию нужно как минимум 20 млн грн – такой суммы у города нет.

К слову, в Луцке после ливня пострадали машины и общественный транспорт.

Опубликовано Июнь, 21 в 22:15



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