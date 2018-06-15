Новый Land Rover Discovery – характеристики и цена

Британский Land Rover представил обновленную версию своего внедорожника Discovery пятого поколения. Модель 2019 стала почти на полтонны легче предшественника.

Этого удалось достичь благодаря использованию алюминиевых деталей в конструкции. Также Discovery получил новый двигатель – трехлитровая шестерка на 306 лошадей. Мощности хватит, чтобы буксовать груз весом до 3,5 тонн, а до сотни ускоряться почти за 7 секунд.

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Еще одна новинка обновленного Discovery – система безопасности Clear Exit. При выходе из автомобиля, она будет предупреждать пассажира и водителя о приближении задней стороны другого транспорта. Продажи нового Land Rover Discovery стартуют в конце нынешнего года. Цена внедорожника – от 70 тыс евро.

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Опубликовано Июнь, 15 в 12:03



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