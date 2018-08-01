Новый внедорожник Macan Porsche: характеристика и цена

Porsche представил свой новый внедорожник Macan в Шанхае.

На рынке Поднебесной авто появится раньше, чем в Европе или Америке. Все просто – почти треть всех проданных ранее Macan имеют китайскую регистрацию.

Внешне авто кардинально не изменилось – новые бамперы, подкорректированы фонари. Внутри появился обогрев лобового стекла, ионизатор воздуха, адаптивный круиз с режимом движения в пробках.

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Macan Turbo добавил мощности даже несмотря на уменьшение объема двигатель на 2 и 9 литра выдает аж 440 сил.

В Китае новые Macan появятся уже на следующей неделе по цене от 82 тысяч долларов. В Европу и Америку доедут осенью.

Напомним, американский автопроизводитель Jeep обнародовал комплектацию своего внедорожника Wrangler модели 2019 для европейского рынка.

Опубликовано Август, 01 в 11:25



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